Girone Champions Milan: tutte le avversarie dopo i sorteggi

MONTECARLO - Il girone di Champions League del Milan è definito . Le palline di Montecarlo hanno dato il responso . La squadra di Pioli - reduce dal quarto posto in Serie A e dalla semifinale di Champions League nel doppio derby contro l'Inter - si trovava in terza fascia insieme alla Lazio.

Girone Champions Milan: le avvesarie del girone

Il Milan è finito nel gruppo F dove incontrerà Psg (prima fascia), Borussia Dortmund (seconda fascia) e Newcastle (quarta fascia). Un girone non facile, dove bisogna arrivare al primo o al secondo posto per andare avanti e staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Il Milan, quindi, ritroverà da ex Donnarumma, numero uno del Psg e della Nazionale, ma anche Tonali, centrocampista e punto di forza del Newcastle.