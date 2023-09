Lozano non dimentica Napoli: la frase sullo scudetto è da brividi

"Sono contento, è una nuova sfida, una nuova avventura". Parla così Hirving Lozano da (vecchio) nuovo giocatore del Psv , il club che l'ha lanciato prima di cederlo al Napoli nel 2019 : "Appena sono sceso dall'aereo ho pensato a tutto quello che avevo vissuto con questa squadra, avevo 21 anni quando arrivai, e per questo sono contento di essere tornato". Lozano lascia Napoli dopo quattro anni intensi tra delusioni e gioie , come la vittoria dello scudetto.

Lozano e il ricordo della sua avventura al Napoli

Il messicano, ceduto ieri nell'ultimo giorno di mercato, commenta così i suoi trascorsi in azzurro e l'ultima stagione vissuta con la conquista del tricolore: "La gente mi ha amato, abbiamo vissuto un anno importante, lo scudetto mancava da 33 anni. Non lo dimenticherò mai. Sarò per sempre nella storia del Napoli e questo è bellissimo".