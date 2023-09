Napoli, 15 giocatori convocati con le nazionali: l'elenco completo

Il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti dopo il ko con la Lazio. Garcia dovrà fare a meno di quindici calciatori convocati con le rispettive nazionali. Da Kvaratskhelia a Osimhen, da Lindstrom a Rrahmani, tantissimi gli azzurri in giro per il mondo. Quattro gli italiani convocati da Spalletti per la doppia sfida di qualificazioni europee: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre) con protagonisti Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori.