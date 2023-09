"Ma cosa sta facendo Garcia con Natan? Mica deve andare all'università"

"Natan? Non ho capito cosa stia facendo Garcia". A dirlo è Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, ex difensore ai tempi di Maradona, vincitore del primo scudetto nel 1987. Oggetto della discussione il mancato impiego del centrale brasiliano prelevato in estate dal Bragantino. L'erede di Kim non ha ancora debuttato: "Il ragazzo deve giocare a calcio, mica deve andare all'università? In campo ci si capisce anche a gesti, la lingua non è sempre fondamentale" ha detto Bruscolotti.