Cajuste e il retroscena sull'arrivo al Napoli: "Tutto all'improvviso"

"Io al Napoli ? Tutto è successo velocemente. In una settimana". Jens Cajuste a Expressen, dal ritiro della sua nazionale, racconta del trasferimento in Serie A avvenuto nel pieno del mercato. "La città è fantastica e i giocatori del Napoli sono di un altro livello". Le prime impressioni dello svedese, arrivato dal Reims, sono state le seguenti: " Si va molto più veloce tatticamente e tecnicamente, la concorrenza è enorme. Voglio imparare".

Cajuste e il commento sull'esordio a Frosinone

Cajuste ha debuttato da titolare sul campo del Frosinone. Non è andata benissimo, rigore procurato e giallo, lo svedese ne è consapevole: "L'inizio è stato difficile, non conoscevo ancora bene i compagni. In generale avverto la pressione, ma è giusto così. E poi avevo seguito il Napoli già l'anno scorso". Cajuste non ha dubbi nell'individuare il compagno di squadra che più lo ha impressionato: "Anguissa. Per me è completo".