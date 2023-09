Lutto per Lobotka: il messaggio di cordoglio sui social del Napoli

Lutto per Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli, in ritiro con la sua nazionale, piange la scomparsa del papà. Cordoglio social da parte del club di De Laurentiis: "Il Presidente De Laurentiis, i dirigenti, Garcia e lo staff tecnico, la squadra e tutto il Napoli abbracciano commossi Stanislav Lobotka per la scomparsa del caro papà".