Napoli tifa Kvaratskhelia: perché c'è grande attesa per Georgia-Spagna

Anche a Napoli c'è grande attesa per la partita tra Georgia e Spagna in programma alle ore 18 e valida per la qualificazione agli Europei. Molti tifosi azzurri saranno davanti alla tv per ammirare le prodezze di Kvaratskhelia, loro idolo, intervenuto ieri in conferenza, ma c'è un altro motivo che rende l'incontro interessante: la classifica.