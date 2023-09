Napoli, Zielinski sta bene ed è carico: "Ho un solo obiettivo"

Nessun infortunio per Piotr Zielinski in nazionale. Il centrocampista del Napoli aveva lasciato l'ultimo allenamento ma sta bene e la conferma, dopo le parole del presidente della Federazione polacca, arriva dai novanta minuti in campo contro le Isole Faroe. La Polonia ha vinto 2-0 e ora la prossima partita sarà quella contro l'Albania in programma domenica per il Gruppo E.