Napoli, Elmas ritrova Spalletti: "È stato come un padre. Sarà difficile..."

Quella di domani sarà una gara speciale per Eljif Elmas . Il centrocampista della Macedonia lungo il cammino verso gli Europei incontra Luciano Spalletti, l'allenatore col quale ha vinto lo scudetto a Napoli : "L'ho sempre visto come un papà, non dimenticherò mai il suo nome".

Elmas, parole speciali per Spalletti: "Lo ringrazio"

Legame forte tra i due che renderà la sfida di domani sera una partita nella partita con Elmas che incontrerà di nuovo Spalletti a distanza di pochi mesi dall'ultima volta: "Io sono sempre stato disponibile per lui, è un uomo vero e ha un grande carattere. Mi ha fatto vincere uno scudetto e per uno come me che viene dalla Macedonia è qualcosa di grandissimo".

"Sarà difficile giocare contro di lui"

Ma Elmas, in campo, avrà un solo obiettivo: "Sarà difficile giocare contro di lui, Spalletti vuole un'Italia come il Napoli, che pressi alto e che giochi bene il pallone. Sarà un allenatore di altissimo livello, ma come squadra stiamo bene e vincere sarebbe bellissimo".