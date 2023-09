Politano ko con l'Italia: le condizioni dopo l'infortunio

Nuovi infortuni in casa Italia: dopo che Chiesa ha lasciato il ritiro degli azzurri già prima della partita contro la Macedonia del Nord ( clicca QUI per sapere le sue condizioni ), anche Mancini e Politano hanno fatto ritorno ai club.

Infortunio per Politano: le condizioni

Il nuovo ct Spalletti, alle prese nel trovare soluzioni dopo l'esordio agrodolce con il pareggio contro la Macedonia del Nord, ha chiamato Riccardo Orsolini. Il giocatore del Bologna, che nel pomeriggio arriverà a Milanello al ritiro della Nazionale, idealmente è il sostituto di Politano. L'ala del Napoli ha subito un risentimento muscolare del tricipite surale destro: nei prossimi giorni effettuerà gli esami e si saprà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Da capire se sarà a disposizione di Rudi Garcia per la partita in trasferta contro il Genoa: il Napoli tornerà in campo il 16 settembre alle 20:45.