Napoli, esami per l’infortunio di Politano in vista di Genoa e Braga

Matteo Politano è lo scotto degli impegni delle nazionali che il Napoli potrebbe pagare in vista delle trasferte di Genova e Braga: per la precisione, l’attaccante ha rimediato un risentimento al tricipite surale destro, e dunque al polpaccio della gamba destra, nel corso della partita pareggiata sabato dalla Nazionale di Spalletti a Skopje con la Macedonia del Nord. Politano ha giocato il primo tempo, è rimasto negli spogliatoi dopo l’intervallo e ieri ha lasciato il gruppo ed è rientrato direttamente a Napoli, dove oggi sarà sottoposto agli esami strumentali necessari a chiarire l’entità dell’infortunio muscolare e i relativi tempi di recupero. Per il momento, insomma, salterà la seconda gara di qualificazioni europee che l’Italia giocherà martedì a Milano con l’Ucraina, e fino a quando lo staff medico del Napoli non lo visiterà e soprattutto non valuterà i risultati degli esami va considerato in dubbio innanzitutto per la sfida di campionato con il Genoa, in programma sabato a Marassi. Mercoledì 20 settembre, poi, è in agenda l’esordio nella fase a gruppi di Champions con lo Sporting Braga in Portogallo: e cresce l’attesa per l’esito dei test.