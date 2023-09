Infortunio Politano, l'ex medico dell'Italia: "Napoli? I tifosi devono sperare una cosa"

C'è apprensione in casa Napoli per l'infortunio in nazionale di Matteo Politano . L'esterno ha lasciato il ritiro dell'Italia, lo attendono gli esami che chiariranno l'entità del problema fisico accusato in occasione della gara contro la Macedonia, quella che ha segnato il debutto (amaro) in panchina di Spalletti.

Come sta Politano? Le parole dell'ex medico della nazionale

In attesa di novità ufficiali che serviranno a capire quante gare potrebbe saltare l'esterno di Garcia, a Radio Punto Nuovo è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della nazionale italiana, che sull'infortunio di Politano ha dichiarato: "I tifosi del Napoli devono sperare che si tratti solo di una lesione muscolare di primo grado, un piccolo risentimento insomma. Così facendo, tornerà in campo tra 10-15 giorni. In caso di lesioni più gravi, i tempi di recupero aumentano e possono superare anche il mese. In Nazionale ci si può far male, fa parte del gioco e non c'è nulla da fare".