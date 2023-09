Napoli-Real Madrid, le info sui biglietti: il prezzo e quando usciranno

L'attesa sta per finire: domani a partire dalle ore 12 saranno in vendita i biglietti per la sfida Napoli-Real Madrid, seconda giornata della fase a gironi di Champions League, in programma al Maradona martedì 3 ottobre alle ore 21. La vendita dei tagliandi si articolerà in tre fasi, ricordando che non avrà bisogno di acquistarli chi in estate ha sottoscritto l'abbonamento "Full" che prevedeva nel pacchetto anche le tre gare di Champions dei gironi.