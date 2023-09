"Osimhen guida la rivoluzione Nigeria: l'attacco fa invidia a tutta Europa"

La tripletta show di Victor Osimhen in nazionale, in occasione della sfida tra Nigeria e Sao Tomé, ha acceso i riflettori in Spagna sulla forza del reparto offensivo della squadra allenata da José Peseiro. Un attacco che, secondo il quotidiano As, "é spaventoso e fa invidia all'Europa" in un articolo dal titolo "Osimhen guida la rivoluzione nigeriana". Proprio il centravanti di proprietà del Napoli è la stella luminosa che brilla, ma in organico ci sono tanti altri giocatori di qualità.