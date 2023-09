Napoli, partenza in ritardo per Braga e conferenza posticipata: il motivo

La conferenza di Rudi Garcia e Mario Rui alla vigilia della sfida di domani sera contro lo Sporting Braga era prevista per le 18.50 ore locali (le 19.50 in Italia), ma a causa di un imprevisto l'appuntamento con la stampa è stato rinviato alle ore 21 italiane. Motivo? Difficoltà durante il viaggio. Anzi, prima del viaggio. Che era in programma subito dopo l'allenamento mattutino a Castel Volturno.