Udinese, Sottil e la frase sullo spogliatoio del Napoli: "Non è la mia priorità"

Reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro la Fiorentina, Sottil ha incassato la piena fiducia da parte dell'Udinese e in conferenza stampa ha rialzato i suoi ragazzi: "Giocando come nell'ultima partita, anche se abbiamo perso, ne vinciamo dieci".

Udinese, Sottil sul Napoli in conferenza stampa

Sottil ha parlato del clima elettrico intorno al Napoli: "Sono i giornali a dire che il Napoli forse, probabilmente per via di qualche battibecco, ha delle difficoltà. Io non penso siano in crisi e che abbiano problemi di spogliatoio, in primis perché non è la mia priorità capire se il loro spogliatoio funziona, in secondo luogo perchè è mio compito studiare pregi e difetti dell'avversario lavorando, però, sulla mia squadra. Dobbiamo archiviare le partite passate per il risultato, ma cercando comunque di portarci dietro le molte cose positive viste con la Fiorentina".