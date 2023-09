Osimhen arriva e ignora i compagni: il gesto di Demme è virale sui social

Diego Demme con il braccio sospeso in attesa del saluto di Victor Osimhen che non arriverà. Ha fatto il giro del web un video che ritrae l'attaccante del Napoli - regolarmente convocato per la partita di questa sera - appena arrivato all'Hotel Serapide nel giorno di Napoli-Udinese incamminarsi verso l'ingresso senza salutare i compagni che erano presenti sulle scale .

Cosa è successo tra Osimhen e i compagni?

Tra questi Demme che aveva provato a porgergli la mano per il classico "cinque", ma è rimasto sorpreso dalla mancata reazione del nigeriano che, forse distratto, di sicuro pensieroso dopo il caos delle ultime ore, non si è fermato con loro ed è entrato subito in hotel. Osimhen incrocia e saluta il team manager del Napoli Beppe Santoro ma poi continua a camminare con tanto di cuffiette senza salutare il tedesco e gli altri presenti come Zielinski.