Diretta Osimhen, caos con il Napoli: tutti gli aggiornamenti della giornata LIVE

Scoppia il caso in casa Napoli . Un video su TikTok, pubblicato dal club e poi rimosso, ha portato la furia di Osimhen e del suo agente. L'attaccante nigeriano si è schierato duramente contro la società con un gesto clamoroso: ha cancellato tutte le sue foto con la maglia azzurra. Oggi si preannuncia una giornata di chiarimenti, segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:47

10:23

L'ulitmo post non rimosso da Osimhen con la maglia del Napoli: la frase emblematica

Victor Osimhen ha eliminato tutte le foto sui social in cui indossa la maglia del Napoli. Chi sfoglia per la prima volta il suo profilo Instagram fatica a credere che il nigeriano sia ancora una calciatore azzurro. LEGGI TUTTO

9:58

La Covisoc segnala alla Figc il trasferimento di Osimhen

Osimhen si ritrova nell’elenco dei “trasferimenti sospetti” che la Covisoc invia alla Figc ed entra di diritto nel faldone del processo sulle plusvalenze, che ad aprile del 2022 si conclude con un’assoluzione in primo e in secondo grado. La vicenda Osimhen è l’unica che riguarda il Napoli, in quella fase così turbolenta del calcio italiano, e comunque finisce inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento della Procura di Lilla e quella di Napoli: il 24 maggio, perquisizione nella sede del club francese e interrogatorio del direttore amministrativo, Julien Mordacq; il 21 giugno, meno d’un mese dopo, apertura dell’inchiesta in Italia, con sopralluoghi a Castel Volturno e a Roma per l’acquisizione di documenti, e pure presso gli uffici della Turris, dove intanto giocava Liguori. Un altro mondo. Pure quello attuale: dalla luna di miele a quelle di fiele è un attimo.

9:25

Osimhen, l'agente: "Valuteremo azioni legali"

L'agente di Osimhen sul filmato postato dal Napoli: "Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa a tutelare Osimhen".

9:05

Osimhen, foto col Napoli cancellate dai social

Clamoroso. Osimhen nella notte ha rimosso dal suo profilo Instagram ufficiale, tutte le foto con la maglia del Napoli.

8:27

Osi, caso social: "Victor deriso dalla società"

Non c’è pace intorno ad Osimhen, non ce n’è più dentro al Napoli, che alle undici della sera scopre come dall’inferno virtuale si possa passare a quello reale. L’ira di Osimhen è esplosa già all’ora di cena, quando sull’account ufficiale TikTok del Napoli compare un video ironico (?) ed irritante sul centravanti nigeriano, preso in giro sul rigore di Bologna. L’attaccante si è infuriato e ha preteso che il post venisse immediatamente rimosso. Alle 22.38, il manager dell’attaccante, Roberto Calenda, percorre le stesse strade (quelle social) per far esplodere uno scontro frontale, senza se e senza ma, in cui attacca il Napoli: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma Tik Tok non è accettabile. Un filmato che deride Victor prima è stato reso pubblico e poi, ma tardivamente, cancellato".



