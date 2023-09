Napoli, Osimhen in campo e in gol? La quota

Aveva debuttato in campionato segnando una doppietta al Frosinone, contro il Bologna è uscito furioso dal campo battibeccando con il suo allenatore Garcia. Il mondo di Osimhen si è ribaltato in poco più di un mese, periodo difficile per il capocannoniere della Serie A che tramite il suo agente ha fatto anche sapere di valutare azioni legali contro il suo club per via di un video pubblicato sul profilo TikTok del Napoli. In tutto questo trambusto ci sarebbe da affrontare, con la giusta concentrazione, l'esame Udinese. Una cosa è certa, Osimhen è tra i convocati di Rudi Garcia. Da valutare il suo impiego, dal primo minuto o a gara in corso. Osimhen troverà il gol contro l'Udinese? I bookie hanno le idee chiarissime.