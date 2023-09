Perché Osimhen non ha tirato il rigore in Napoli-Udinese: il motivo

Diciottesimo del primo tempo di Napoli-Udinese, risultato ancora fermo sullo 0-0. Dopo un contrasto in area tra Ebosele e Kvaratskhelia e un controllo del Var, l'arbitro Manganiello assegna il rigore per gli azzurri. Nella lunetta, come spesso succede, si raccoglie un piccolo capannello di giocatori che parlano fitto tra loro. Presenti il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ma anche Piotr Zielinski e Victor Osimhen, negli ultimi giorni sempre al centro delle polemiche dopo un video che ha creato scalpore sui social.