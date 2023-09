Diretta Napoli-Udinese: ora LIVE la partita di oggi

Al Maradona si affrontano Napoli e Udinese per la sesta giornata del campionato di Serie A . Gli azzurri puntano al successo tra le mura amiche per interrompere il digiuno di vittorie.

20:00

Napoli, al Maradona nove vittorie consecutive con l'Udinese

Il Napoli è reduce da ben nove vittorie consecutive conquistate contro l'Udinese al Maradona in Serie A. Nella scorsa stagione, gli azzurri si imposero col punteggio di 3-2. L'ultima volta che non c'è stata una affermazione dei partenopei è datata 7 dicembre 2013 (risultato finale 3-3). L'Udinese non vince al Maradona dal 17 aprile 2011 (2-1, gol di Inler e Denis)

19:52

Garcia lancia Politano

C'è Politano nel reparto avanzato insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. L'esterno offensivo ottiene una maglia da titolare dopo la panchina con il Bologna

19:45

Napoli, si rivede Mario Rui

Garcia lancia Mario Rui dal primo minuto. In campionato è sceso in campo da titolare soltanto nel match col Genoa

19:36

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali: Osimhen c'è

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Aviano , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Garcia UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil 19:34

La partita doppia di De Laurentiis

19:19

Caos Osimhen, gli aggiornamenti

19:15

Tra poco il fischio d'inizio di Napoli-Udinese

Manca poco al fischio d'inizio tra Napoli e Udinese. Al Maradona c'è il confronto della sesta giornata del campionato di Serie A

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli