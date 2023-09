Garcia sul caso Osimhen: "Un episodio maldestro"

Cosa ha detto Garcia su Osimhen?

Ecco le parole del tecnico azzurro: “Osimhen? Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati, lui in primis. In questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato, ma ci ho parlato. È importante che pensi solo al campo, darà il meglio. Bisogna restare uniti, lo siamo e i tifosi ci aiuteranno”.