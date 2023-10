Di Lorenzo ha rivelato chi è il rigorista del Napoli

Di Lorenzo e le parole su Osimhen

Di Lorenzo, parlando di Osimhen, ha aggiunto: "Victor ha sbagliato ma li tira bene e il fatto che abbia lasciato i rigori ai compagni è un altro sintomo di quanto ci tenga alla squadra". A proposito del centravanti nigeriano, il capitano del Napoli ha anche affiancato Garcia in conferenza stampa e a precisa domanda sul rapporto con Osimhen e la squadra ha dichiarato: "Per noi non è cambiato niente, il suo rapporto, atteggiamento e voglia di dare il massimo per maglia e tifosi è sempre lo stesso e si è visto anche in partita quando gioca. Verso di noi è sempre molto disponibile".