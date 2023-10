Diretta Garcia: la conferenza del tecnico prima di Napoli-Real Madrid

14:45

Garcia sulla forza del Real Madrid

"Meglio affrontare un centrocampo fisico o tecnico? Il Real Madrid ha giocatori bravi, hanno sia tecnica che fisico. Vogliamo affrontare la squadra che batteremo (ride, ndr). Scherzi a parte, noi abbiamo studiato il Real Madrid in video, sappiamo tutto di loro, sarà importante anche la cura dei dettagli da parte nostra".

Di Lorenzo: "Basta parlare del passato"

"Siamo contento di Ostigard e Natan e del fatto di non aver preso gol a Lecce, dobbiamo continuare così. Dovremo anche essere sfacciati accettando i duelli contro una squadra forte. Perché non mi fermo mai? Attraverso il lavoro, avendo cura del corpo e della vita in generale, ma anche io ne sbaglio di partite. A me dà fastidio quando la squadra non fa bene una partita e si dice che non è più quella dell'anno scorso, poi facciamo bene e si dice che siamo tornati. Si parla sempre del passato, ma dobbiamo guardare avanti. Siamo una squadra forte, all'inizio abbiamo avuti frangenti di partite in cui non siamo stati al nostro livello ma la stagione è lunga e ora siamo tutti concentrati sul nostro percorso in stagione. Osimhen rimetterà foto sul Napoli? Gestisce lui i social (ride, ndr)".

Garcia commenta la situazione nel girone

"L'importante è aver vinto a Braga perché vincere fuori in Champions non è mai facile. Proveremo a battere il Real Madrid pur sapendo che sarà dura. Vogliamo un risultato positivo per andare avanti nella competizione anche se non sarà già decisiva per il primo posto".

Di Lorenzo parla di Osimhen

"Per noi non è cambiato niente, il suo rapporto, atteggiamento e voglia di dare il massimo per maglia e tifosi è sempre lo stesso e si è visto anche in partita quando gioca. Verso di noi è sempre molto disponibile. Sappiamo che è un grandissimo giocatore, darà il massimo come tutti contro il Real Madrid per fare una grande partita".

Garcia sull'esonero alla Roma prima del Real Madrid

"Incontro il Real con sette anni di ritardo dopo l'esonero alla Roma? Su questo tema mi sono già espresso, ne parlammo dopo i gironi, riprendete le mie dichiarazioni con precisione. Non ho niente da aggiungere, la storia è il presente, si chiama Napoli. Concentriamoci solo su questa gara. Recuperiamo bene, sarà la quarta gara in nove giorni, non è un bel ritmo per i giocatori, questo è un calendario a rischio per chi gioca sempre ed era reduce dalle nazionali. Per Di Lorenzo ad esempio sarà la settima gara in pochi giorni. Ci ho pensato a questa cosa, l'ho fatto già a Lecce, di sicuro domani col cuore ci saremo".

Garcia e la "svolta" nelle ultime due partite

"Quando vinci le prime due di campionato non puoi dire che hai iniziato male la stagione. Cos'è cambiato? La fiducia in qualcuno è ritornata, come per Kvara che ora dopo il gol ritrovato è più leggero nella testa. Quindi nel complesso è cambiato poco, abbiamo sempre palleggiato e tirato tanto, ma stiamo vedendo di più la porta e stiamo segnando anche sui piazzati come a Lecce con Ostigard".

Di Lorenzo e la sfida con Vinicius jr

"Parliamo di un campione subito determinante nel Real Madrid nonostante la giovane età. Dovremo stare attenti a lui ma a tutti sapendo che quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco per provare a metterli in difficoltà".

Garcia parla di Bellingham

"Il Real Madrid è stato bravo a gestire la partenza di Benzema prendendo uno come Bellingham che gioca dietro le due punte ed è un giocatore forte. Ma io non voglio pensare solo ad un singolo, anche Joselu è molto forte, ma il Real è nel complesso una squadra tecnica ma anche fisica, brava sui calci piazzati. Ma noi abbiamo tante possibilità, siamo forti in tutti i reparti. Per vincere servirà umiltà e il 120% delle nostre qualità".

Garcia spiega come affrontare il Real Madrid

"Servirà più cuore o più cervello? Entrambe le cose. Avremo di sicuro cuore, ma servirà la testa. Ci saranno momenti della gara in cui dovremo essere bravi o a spingere o a impedire al Real Madrid di mettere in campo le proprie qualità". E ancora: "Dalle 21 in poi non serviranno più motivazioni, i giocatori saranno "a bomba" ma servirà anche intelligenza".

Di Lorenzo: "Anche noi siamo una grande squadra"

"Sarà una partita da giocare e non da subire. Il Real ha tantissimi campioni, la Champions è casa loro, ma noi siamo pronti, giochiamo in casa, ci sarà lo stadio pieno, faremo il massimo per metterli in difficoltà. Sono sicuro che anche loro ci considerano una grande squadra. Sarà emozionante scendere in campo".

Garcia, il prestigio Real e l'importanza della Champions

"La Champions è la più bella competizione dei club. La musichetta in campo ti dà una carica importante. Napoli deve giocare questa competizione ogni anno e questo dipende dal campionato. Stiamo facendo bene, siamo tornati nei primi quattro, ora pensiamo al Real, uno dei più grandi club del mondo con un palmares unico. Apprezzo molto Ancelotti che voi conoscete bene. Sarà una partita difficile ma abbiamo l'ambizione di entrare in campo e fare di tutto per vincerla".

