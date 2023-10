Ancelotti e il ritorno a Napoli: "Il rapporto con De Laurentiis..."

Carlo Ancelotti ha presentato Napoli-Real Madrid , valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League . L'alleantore, affiancato in conferenza stampa dal centrocampista Federico Valverde , torna per la prima volta da avversario al "Maradona" e il tema è centrale: "Ci sono stati momenti buoni e momenti meno buoni, ma l'esperienza è stata positiva in una città meravigliosa. Un bel tuffo nel passato".

"Quella contro il Napoli è la partita più difficile del girone ma siamo abituati a questo tipo di partite, la maglia del Real Madrid pesa per noi ma anche per gli avversari. Il Real Madrid è un'istituzione in Champions League. Il rapporto con De Laurentiis? Non ha senso tornare sempre su questo aspetto Quando non si crea il giusto feeling è giusto interrompere il rapporto, è stato melgio per tutti, e sono felice che sia stato una scelta che ha creato il presupposto per tornare al Real Madrid, il miglior club del mondo".

Sulla partita: "Giocheremo contro una delle migliori squadre d'Italia, con molte grandi individualità. Sarà una partita seria, completa, dovremo ripetere la gara col Girona dalla quale prenderemo spunto per la gara di domani".

Napoli-Real Madrid, Ancelotti su Bellingham e Modric

Ancelotti su Bellingham: "Si è adattato bene, sta mostrando qualità. Non importa se è il migliore al mondo o no, per me tutti i miei giocatori sono i migliori al mondo".

Ancelotti su Modric: "Capisco che crei stupore che non ha giocato neppure un minuto nelle ultime due partite, ma ha giocato la prima di Champions e il derby. A centrocampo la concorrenza è alta, può capitare che qualcuno resti in panchina. Non ho nessun tipo di problema con lui, io rispetto lui e lui me, a volte bisogna prendere questo tipo di decisioni. Sono state semplicemente decisioni tecniche".

La formazione anti Napoli: "Che ci siano dubbi è normale, più per voi che per me. Abbiamo diverse opzioni, in molti si sono ripresi, vedremo. La difesa potrebbe essere confermata perché non ha preso gol".