Diretta Youth League Napoli-Real Madrid 0-4: segui la partita di oggi LIVE

NAPOLI - Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di Youth League , vince 4-0 il Real Madrid di Alvaro Arbeloa . La squadra di Tedesco resta ultima in classifica insieme all'Union Berlino, a 0 punti, con i Blancos e il Braga che guidano a punteggio pieno.

Napoli-Real Madrid: tabellino e statistiche

17:17

Di Lorenzo come Maradona

Questa sera contro il Real Madrid, Giovanni Di Lorenzo sarà dopo Maradona (nel 1987 in Coppa dei Campioni) il secondo capitano azzurro ad affrontare i Blancos indossando il tricolore sul petto.

16:58

Sugli spalti presente anche Christian Maggio

A sostenere il Napoli Primavera nella gara persa con il Real Madrid anche Christian Maggio, esterno azzurro per 10 anni dal 2008 al 2018

16:42

Napoli deserta, tutti al Maradona

Nel frattempo sale l'attesa per la sfida dei grandi tra Napoli e Real Madrid. Il capoluogo campano, a cinque ore dall'inizio del match, è quasi deserto e completamente in clima partita. Già segnalate code in città in direzione Stadio Maradona. Napoli-Real Madrid, segui la diretta

16:32

Il Real festeggia su Twitter: "Equipazo"!

L'account della Cantera del Real Madrid festeggia su Twitter dopo il 4-0 al Napoli: "Equipazo"!

16:26

L'Inter impatta 1-1 con il Benfica

Pareggio casalingo per l'Inter, l'altra italiana in gioco oggi in Youth League. Avanti la squadra di Chivu all'11' con Berenbruch, i lusitani riagguantano il pari all' 81' con Joao Rego. I nerazzurri hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Cocchi al 90'.

16:14

Prossimo turno

La terza giornata del girone C di Youth League, in programma il prossimo 24 ottobre, vedrà il Napoli far visita all'Union Berlino. Scontro al vertice Braga-Real Madrid

16:03

La classifica del girone C

Questa la classifica dopo la 2ª giornata del girone C di Youth Leaghe: Real Madrid e Braga 6, Napoli e Union Berlino 0.

15:57

96' - Fischio finale! Napoli-Real Madrid 0-4

Termina la gara dopo i 6' di recupero: netta vittoria del Real Madrid, Napoli mai in partita

15:55

94' - Occasione Gonzalo Garcia

Colpo di testa di Gonzalo Garcia a centro area, un difensore riesce a deviare in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo gran parata di Turi

15:52

91' - Yanez calcia dal limite: fuori di poco

Bella azione di Yanez che arriva al limite dell'area e calcia: palla a lato di pochissimo

15:51

90' - 6' di recupero!

Saranno 6' i minuti di recupero

15:48

87' - Ammonito Gines

Ancora un giallo per il Real Madrid: si tratta di Alvaro Gines

15:46

85' - Ramon dalla distanza, Turi risponde presente

Gran conclusione dalla distanza di Ramon, Turi si distende e devia in calcio d'angolo

15:44

83' - Azione di Gioielli, la difesa allontana

Bella azione personale di Gioielli che arriva in area ma trova l'opposizione dei difensori del Real

15:38

76' - Due cambi nel Real Madrid

Altri due cambi tra i Blancos: fuori Iker Bravo e Youssef, entrano Alvaro Gines e Serrano

15:35

74' - Ritmi bassi

Inevitabile l'abbassamento dei ritmi della gara: il Real Madrid, forte dei quattro gol di vantaggio, si limita ad amministrare

15:34

70' - Altra sostituzione per il Real Madrid

Nel Real Madrid entra Martin al posto di Angel

15:29

68' - Cooling break

Secondo cooling break per le due squadre

15:28

66' - Duran ci prova: palla alta

Real vicino al quinto gol col tiro di Duran dal limite: palla di poco sopra la traversa

15:22

61' - Poker Real Madrid!

Arriva il quarto gol del Real Madrid: lo realizza Gonzalo che, lanciato a tu per tu con Turi, lo supera grazie ad un rimpallo e insacca a porta vuota

15:19

59' - Due cambi per il Real Madrid, uno per il Napoli

Doppia sostituzione per i Blancos: fuori Andres e De Llanos, dentro Perea e Yanez. Tra gli azzurri dentro Stasi per D'Angelo

15:17

53' - Si fa vedere il Napoli con Malasomma

Conclusione di Malasomma da posizione defilata, palla debole bloccata da Gonzalez

15:13

50' - Ammonito Gioielli

Terzo ammonito tra le fila del Napoli: è il turno di Gioielli

15:10

49' - Gambardella chiude su De Llanos

De Llanos pericoloso in area, provvidenziale la chiusura difensiva di Gambardella

15:07

46' - Comincia la ripresa! Quattro sostituzioni per il Napoli

Sono ben quattro i cambi operati dal Napoli: entrano Legnante, Mutanda, Malasomma e Raggioli per De Chiara, Vilardi, Vigliotti, Russo

15:01

Braga primo in classifica

Il Braga ha battuto 4-1 l'Union Berlino. Al momento la classifica recita Braga 6, Real Madrid 6, Napoli e Union Berlino 0

14:51

48' - Termina il primo tempo

Il primo tempo termina con il Real Madrid 3-0. Netto il dominio degli spagnoli che vanno in gol con Gonzalo, Angel e De Llanos su rigore. Nessuna occasione degna di nota per il Napoli che, nel secondo tempo, dovrà scoprirsi per provare a riaprire la gara

14:48

47' - Ammonito Angel

Primo ammonito per il Real Madrid: si tratta di Angel

14:47

45' - Concessi 3' di recupero

Saranno 3' i minuti di recupero del primo tempo

14:46

44' - Ci prova ancora De Llanos

Sugli sviluppi di un corner De Llanos calcia dal limite: palla a lato

14:43

41' - Schiavio calcia dal limite

Bella azione del Napoli che porta Schiavio a calciare dal limite dell'area: la difesa mette in angolo

14:42

40' - Il Real Madrid fa il 3-0!

Contropiede magistrale condotto dai Blancos e concluso dal destro di De Llanos che, dal limite dell'area, fredda Turi per il gol dello 0-3

14:38

36' - Raddoppio Real Madrid con Angel

Angel di testa realizza il 2-0 a centro area, di testa, raccogliendo una sponda di Bravo.

14:33

32' - Calcio d'angolo Real Madrid

Corner per gli spagnoli e colpo di testa di Ramon: palla a lato

14:31

27' - Real vicino al raddoppio

Angel calcia dal limite dopo un triangolo con Bravo: palla fuori di pochissimo

14:27

24' - Cooling break

L'arbitro manda le squadre a dissetarsi

14:26

22' - Ammonito Vigliotti

Secondo ammonito per il Napoli: si tratta di Vigliotti per fallo su Chema

14:22

21' - Real Madrid in vantaggio!

Gonzalo trasforma il calcio di rigore concesso per fallo su De Llanos: 1-0 Real Madrid

14:20

18' - Occasione Real!

Provvidenziale Turi in chiusura su De Llanos a pochi passi dalla porta

14:19

15' - Ammonito Mazzone

Primo ammonito del match: si tratta di Mazzone per fallo su Youssef

14:16

14' - Bravo scheggia il palo esterno

Gran punizione di Bravo dal limite dell'area: la palla scheggia il palo esterno e termina a lato

14:12

8' - Real pericoloso con Gonzalo

Il Real Madrid si fa vedere ancora con il tiro di Gonzalo, servito da Youssef: palla alta

14:06

3' - Ci prova il Real Madrid con Youssef

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo primo tiro del Real Madrid: Youssef calcia dalla distanza, palla alta

14:04

2' - Calcio d'angolo per il Napoli

Primo tiro dalla bandierina per gli azzurri, la difesa spagnola allontana

14:00

1' Napoli-Real Madrid, partiti!

L'arbitro danese Sundberg ha fischiato l'inizio del match

13:44

Napoli ko all'esordio, ok il Real Madrid

Nella 1ª giornata della fase a gironi di Youth League il Napoli ha perso in casa del Braga 1-0 (gol di Noro). Il Real Madrid, invece, ha battuto 2-1 l’Union Berlino ribaltando il vantaggio di Friedrich con le reti di De Llanos e Palacios

13:36

Napoli-Real Madrid, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; Schiavio, Vigliotti, Vilardi. A disposizione: Pellino, Peluso, Stasi, Legnante, Mutanda, Malasomma, Raggioli. Allenatore: Tedesco.

REAL MADRID (4-3-3): Gonzalez; Youssef, Manuel Serrano, Ramon, Fortea Tejedo; Angel, Chema, Pol Duran; Gonzalo, Iker Bravo, De Llanos. A disposizione: Quetgias, Perea, Alvaro Gines, Martin, David Serrano, Daniel Yanez, Martinez Lozano. Allenatore: Arbeloa.

ARBITRO: Sundberg (Danimarca)

Napoli