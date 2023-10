Diretta Napoli-Real Madrid: gli aggiornamenti LIVE verso la Champions

L'attesa sta per finire: alle ore 21 allo stadio Maradona scenderanno in campo Napoli e Real Madrid per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Le due formazioni sono prime nel Gruppo C a tre punti dopo aver battuto rispettivamente Braga e Union Berlino. Sarà Garcia contro Ancelotti, l'allenatore esonerato da De Laurentiis nel 2019. Una notte di stelle pronte a brillare a Fuorigrotta.

12:10

Napoli, i convocati di Garcia

Rrahmani e Juan Jesus saltano anche il Real Madrid. I due difensori non ci saranno per la sfida di Champions League in programma alle ore 21 allo stadio Maradona. Garcia non li ha inseriti nell'elenco dei convocati che è la seguente: Contini, Meret, Idasiak, D'Avino, Di Lorenzo, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

12:00

Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni

Ecco le possiibli scelte di formazione dei due allenatori. Per Garcia e Ancelotti emergenza in difesa con diverse assenze. Abbondanza di talento, invece, dal centrocampo in su.