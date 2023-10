De Laurentiis assente dal pranzo Uefa prima di Napoli-Real: il motivo

Napoli-Real Madrid, il menu del pranzo Uefa

In Corso Vittorio Emanuele, due passi da una delle vecchie case dell’ingegner Ferlaino - il presidente dei primi due scudetti - Napoli e Real Madrid hanno ossequiato gli incontri diplomatici brindando con un Sauvignon di St Michael Eppan ed «il Bruciato» di Bolgheri per accompagnare Treccioni di bufala e bufala affumicata; uno spaghetto alla Nerano; una ricciola alla bouillabaisse. E poi, sorbetto al limone e dessert della tradizione napoletana. La partita è stasera. Si fa in tempo a digerire. Non c'era Florentino Perez, influenzato, e per rispetto ha disertato anche De Laurentiis.