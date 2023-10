Terremoto Napoli, l'esito del sopralluogo al Maradona prima del Real Madrid

La notte di vigilia di Napoli-Real Madrid è stata caratterizzata dalla paura per la scossa di magnitudo 4.0 con epicentro Agnano Pisciarella a pochi chilometri di distanza dallo stadio Maradona. Una scossa avvertita anche dai giocatori del Real Madrid sul lungomare. Sono giorni in cui i Campi Felgrei vibrano, sciame sismico che, ovviamente, inquieta: scuole chiuse a Pozzuoli e ampie riflessioni in vista della partita di questa sera.