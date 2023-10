Danso svela perché non è andato al Napoli: il motivo

Sembrava lui il perfetto sostituto di Kim , ma alla fine non è mai arrivato: Kevin Danso quest'estate aveva deciso di rifiutare l'offerta del Napoli . Un no che aveva provocato anche la presa in giro del Lens e la risposta del Napoli con Natan . Il difensore è tornato a parlare di quella trattativa.

Danso, le parole sul Napoli

Queste le sue parole all'Equipe: "Sono stato vicino al Napoli, mi volevano davvero e io ci ho pensato perché per me era importante giocare la Champions League. Napoli è dove ha giocato Maradona e avevano appena vinto lo Scudetto. Ero piuttosto combattuto. Poi ho parlato con il club, con l'allenatore, con la mia famiglia e abbiamo deciso insieme di restare al Lens. Non ho rimpianti, sono felice di proseguire il mio viaggio. Bisogna andar via al momento giusto".