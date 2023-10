Ancelotti-De Laurentiis, mi ritorna in mente

Mi ritorna in mente quella foto, Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti spalla contro spalla, pollice e indice aperti nel segno della pistola di James Bond. Quel giorno era il manifesto di un’alleanza tra uomini speciali, destinata a franare nell’incomprensione e nel divorzio. Oggi è il simbolo di una contesa che mette in gioco più di ciò che sembra. Perché questa partitissima ha una dote tutta personale. Per De Laurentiis la prova che il suo scudetto non è azzardo ma progetto. Per Ancelotti il prodigio di una leadership “immortale” al confronto con la fugacità del successo calcistico. C’è poco da fare: qui si apre il ciclo del Napoli se si chiude quello del Real. O viceversa, qui si spegne l’alba del Napoli se continua il ciclo del Real. Non tanto e non solo perché chi vince va in fuga e si candida a chiudere in testa il girone. Ma perché per quattro volte il Napoli ha accarezzato il sogno di stare alla pari con la squadra che guida il ranking mondiale della Fifa. E per quattro volte ha toccato con mano quanto quel sogno fosse velleitario. Chi scrive era nella tribuna del Bernabeu il 15 febbraio del 2017, quando il reuccio del tiro a giro, Lorenzo Insigne, beffò Navas con una fiondata istintiva da trentacinque metri. L’illusione durò undici minuti. Bastarono per spiegare che la comitiva di Sarri poteva stupire l’Europa, non dominarla. Questa è la volta buona.