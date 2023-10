Terremoto a Napoli, trema tutto: panico nell'hotel del Real Madrid

NAPOLI - La scossa di magnitudo 4.0 che ieri ha agitato la serata dei Campi Flegrei è stata avvertita forte anche a Napoli. Centro compreso, Chiaia, la zona in cui risiede il Real Madrid di Ancelotti. Carletto e la squadra, la dirigenza e gli ospiti vip al seguito alloggiano sul Lungomare, all’hotel Vesuvio: alle 22.08 i giocatori e il tecnico erano proprio in ritiro in albergo e hanno tremato. Per qualche secondo. In tanti non hanno realizzato immediatamente la cosa, anche perché in maggioranza non erano a conoscenza del fenomeno del bradisismo che sta interessando da giorni l’area flegrea e di conseguenza le zone limitrofe, ma tavoli, divani, letti e sedie hanno tremato inequivocabilmente. Seminando qualche istante di panico. Poi, per fortuna, tutto è rientrato apparentemente senza alcun danno. A parte un notevole spavento che ha innescato l’interesse immediato anche dei media spagnoli.