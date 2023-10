Ostigard e Anguissa hanno spiegato cosa non ha funzionato contro il Real

Dal Maradona applausi a fine partita per il Napoli che perde contro il Real Madrid ma riceve comunque il sostegno dai suoi tifosi. In campo per i giocatori sembra quasi facile individuare i motivi alla base di una sconfitta che, come spiega Frank Zambo Anguissa , centrocampista di Garcia, "arriva contro i migliori al mondo" .

Cosa hanno detto i giocatori del Napoli a fine partita?

Proprio il centrocampista a Canal+ afferma a fine partita: "È stata una partita equilibrata. Nel primo tempo non eravamo il solito Napoli, ma nella ripresa abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare. Ma contro queste squadre è difficile". Leo Ostigard, autore del primo gol, consola l'amarezza e ai microfoni della Uefa dice: “Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol. Sono sicuro che da ora in poi vinceremo le partite. Segnare in casa in Champions contro il Real Madrid e festeggiare con i nostri fantastici tifosi è semplicemente la sensazione più bella. Ma ovviamente volevo vincere".