Bellingham su Maradona: "Superiore a me, almeno da quanto ho visto..."

Jude Bellingham è stato il grande protagonista della vittoria del Real Madrid contro il Napoli. L'inglese ha fornito l'assist per il pareggio di Vinicius e poi si è messo in proprio con la rete del 2-1 dopo un affondo da centrocampo. L'ex Borussia Dortmund sa di aver segnato ("uno dei gol più belli in assoluto") nello stadio che porta il nome di un calciatore speciale: "Da quanto ho visto nei documentari, la qualità di Maradona era superiore alla mia. Io cerco solo di dare il mio contributo come Jude, non come Maradona".