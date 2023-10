Diretta Napoli-Real Madrid 2-2: pareggia Zielinski su rigore

Aggiorna

Alle 21 il Napoli ed il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi tre punti conquistati, vorranno prendersi il primo posto nel gruppo C in un Maradona tutto esaurito.

22:13 53' - GOL di Zielinski Il polacco trasforma il calcio di rigore. 22:12 52' - Rigore per il Napoli L'arbitro assegna il calcio di rigore. 22:11 51' - Check del Var Gioco fermo al Maradona per un possibile calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano di Nacho. 22:09 49' - Osimhen ci riprova Il nigeriano pericoloso ancora di testa, ma la marcatura di Rudiger non gli permette di trovare la porta. 22:05 46' - Inizia il secondo tempo Fischio d'inizio per i secondi 45 minuti. 22:00 Le squadre tornano in campo Tutto pronto al Maradona per l'inizio della ripresa. 21:50 Napoli-Real Madrid, i numeri del primo tempo Leggi QUI tutte le statistiche ed i numeri della prima frazione al Maradona. 21:46 45' + 1' - Finisce il primo tempo Squadre a riposo negli spogliatoi. 21:45 45' - Ammonito Natan Primo giallo anche per gli azzurri. 21:43 43' - Il Real controlla il gioco I blancos provano a sfruttare il vantaggio per tenere il possesso palla (leggi QUI le statistiche della partita). 21:41 41' - Ci prova Politano L'esterno, tra i migliori in campo, prova la conclusione dal limite dell'area, ma il suo tiro viene bloccato da Kepa. 21:38 38' - Miracolo di Kepa Napoli ad un passo dal pareggio con un colpo di testa di Osimhen su assist di Politano. Il portiere spagnolo si fa perdonare l'errore del primo gol. 21:35 35' - GOL di Bellingham L'inglese recupera palla a centrocampo e arriva in porta con una serie di dribbling. I blancos completano così la rimonta. 21:31 31' - Vinicius ancora pericoloso Il brasiliano calcia dal limite, ma la conclusione è deviata sopra la traversa. 21:29 29' - Ammonito Camavinga Il francese è il primo ammonito della partita per un fallo su Politano. 21:27 27' - GOL di Vinicius Il Real sfrutta l'errore di Di Lorenzo che regala palla a Bellingham. L'inglese è bravo a servire l'esterno che batte Meret con un bel diagonale. 21:25 25' - Zielinski vicino al raddoppio Il polacco calcia dal limite dell'area, ma il tiro è deviato di poco in calcio d'angolo. 21:23 23' - Il Real prova a reagire I blancos manovrano nella metà campo azzurra alla ricerca immediata del pareggio. 21:19 19' - GOL di Ostigard Il norvegese sfrutta l'uscita a vuoto di Kepa su calcio d'angolo e ribadisce in rete la traversa di Natan. Si sblocca il risultato al Maradona. 21:17 17' - Il Napoli tiene il possesso Dopo una prima fase di diffoltà, gli azzurri cercano di prendere il controllo del gioco (leggi QUI le statistiche della partita). 21:13 13' - Primo tiro di Osimhen Il nigeriano sfrutta un rimpallo e calcia da fuori, ma Rudiger si oppone. 21:10 10' - Prima occasione per Bellingham L'inglese conclude al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla a lato di poco. 21:09 9' - Rodrygo ci prova ancora L'esterno riceve palla dal limite dell'area e calcia, ma Natan la tocca in angolo. 21:06 6' - Rodrygo subito pericoloso Il brasiliano, lanciato tutto sotto davanti a Meret, calcia centrale. Il portiere azzurro respinge. 21:03 3' - Il Real controlla il gioco I blancos tengono il possesso palla alla ricerca del vantaggio. 21:00 1' - Inizia la partita Fischio d'inizio al Maradona. Rimani aggiornato QUI per tutti i numeri le statistiche della partita. 20:55 Napoli-Real Madrid, c'è anche Jorge Valdano L'ex calciatore argentino dei blancos è in tribuna al Maradona per assistere alla partita.

20:50 Napoli, Meluso: "Giusto dare tempo a Garcia" Il direttore sportivo azzurro ha parlato a Sky Sport nel pre partita: "La squadra ha la consapevolezza delle proprie potenzialità, è giusto che Garcia abbia avuto un po' di tempo. I calciatori stanno tornando ai loro livelli. Qui ci sono grandi uomini oltre che grandi giocatori". 20:40 Il Braga batte l'Union Berlino Nell'altra partita del girone C tra Union Berlino e Braga, la formazione portoghese ha vinto per 3-2 in rimonta. La squadra di Jorge aggancia così Napoli e Real Madrid a quota 3 punti, mentre resta a 0 l'Union Berlino. 20:30 Napoli, Politano: "Vogliamo fare come contro il Liverpool" L'esterno ha parlato a Sky Sport nel pre partita: "E' una grandissima partita, può lanciarci verso grandi obiettivi. Lo scorso anno dopo Liverpool non ci siamo più fermati e vogliamo ripeterci oggi. Il Real Madrid è forse la squadra più forte del mondo, ma quando non hanno palla non gli piace tantissimo correre indietro. Dobbiamo cercare di tenere palla il più possibile". 20:20 Napoli-Real Madrid, inizia il riscaldamento Entrambe le squadre sono entrate in campo al Maradona. Grande entusiasmo dei tifosi azzurri. 20:15 Napoli-Real Madrid, le scelte di Garcia e Ancelotti Ecco le scelte ufficiali.

20:10 Real Madrid, Ancelotti esclude ancora Modric L'allenatore dei blancos ha deciso di far partire il croato ancora dalla panchina. Al suo posto spazio al centrocampo composto da Valverde, Tchouameni e Kroos. 20:00 Napoli-Real, tifosi insieme nel pre partita Raffaele Raja, tifoso del Napoli di Foggia, ha trascorso l'intero pre partita con tre tifosi del Real Madrid a Santa Lucia, a due passi dal Lungomare. Gemmellaggio del sole.

19:55 Napoli-Real Madrid, l'analisi di Giordano Le parole di Antonio Giordano sulla partita che prenderà il via a breve al Maradona.

19:45 Napoli, l'arrivo al Maradona Le immagini dell'arrivo della squadra di Rudi Garcia allo stadio.

19:40 Napoli-Real Madrid, le formazioni ufficiali Comunicate le scelte dei due allenatori. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D'Avino, Zanoli, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Rudi Garcia. REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. A disposizione: Lunin, Canizares, Modric, Joselu, Lucas Vasquez, Ceballos, Fran Garcia, Brahim, Mendy, Carrillo. Allenatore: Carlo Ancelotti. 19:35 Napoli-Real Madrid, rivivi l'avvicinamento Clicca QUI per recuperare tutto sulla partita che prenderà il via tra poco al Maradona. Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

