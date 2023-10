Napoli-Real Madrid: rivivi la diretta degli aggiornamenti verso la Champions

L'attesa sta per finire: alle ore 21 allo stadio Maradona scenderanno in campo Napoli e Real Madrid per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League . Le due formazioni sono prime nel Gruppo C a tre punti dopo aver battuto rispettivamente Braga e Union Berlino . Sarà Garcia contro Ancelotti , l'allenatore esonerato da De Laurentiis nel 2019. Una notte di stelle pronte a brillare a Fuorigrotta.

Roberto Carlos , il grande ex terzino di Inter, Real e Seleçao, ha viaggiato insieme con la comitiva madridista a Napoli e ieri ha pranzato con vista sul Golfo a Terrazza Calabritto, il ristorante di Enzo Politelli tanto caro a Spalletti. Il restaurant manager, Bruno Politelli, ha accolto sia il mito brasiliano sia la figlia di Florentino, Cuchi Perez , a sua volta titolare di un ristorante in Spagna. Ieri sera a cena, invece, è stato ospite del locale Florentino Perez jr, il figlio del presidente, assente in questo viaggio napoletano di Champions.

L'ex calciatore azzurro ha parlato a Radio Marte: "La prima mezz'ora della sfida contro il Real Madrid nel 1987 è la più bella della storia del Napoli. Al San Paolo c'erano quasi centomila persone, non riuscivamo a parlare tra noi in campo. Il risultato finale è stato una grande delusione, ci penso ancora. I due problemi di oggi sono che il Real è abituato a queste gare e poi c'è Vinicius. Non marcheranno però a uomo, questo potrebbe favorire la fluidità di gioco del Napoli".

L'ex centrocampista è intervenuto a Radio Punto Nuovo: "Il Real Madrid che affrontammo nel 1987 era pieno di campioni, proprio come quello di oggi. E' una squadra costruita per vincere la Champions, servirà una vera e propria impresa al Napoli. A volte però gli episodi possono decidere una partita e la squadra ultimamente sta ingranando".

Rafa Martin Vasquez, ex giocatore ed allenatore della cantera del Real Madrid, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Oggi si affrontano le due squadre favorite del gruppo, dovrebbero passare entrambe il turno. Il Real difensivamente ha dei problemi per via dei troppi infortuni, è il loro punto debole. La mia sfida al Napoli nel 1987 fu incredibile, giocai contro Maradona. Vederlo in campo era spettacolare. Il Napoli aveva Careca, Ferrara e tanti altri campioni. Fu un confronto molto difficile, ma all’andata vincemmo 2-0. Al ritorno trovammo un clima incredibile, fu bellissimo giocare lì. Credo che ci sarà la stessa atmosfera anche stasera. Io penso che il Napoli l’anno scorso sarebbe potuto arrivare in finale".

18:20

Danso: "Sono stato vicino al Napoli"

Prima della sua partita in Champions League contro l'Arsenal, Danso ha parlato del Napoli all'Equipe: "Sono stato vicino al Napoli, mi volevano davvero e io ci ho pensato perché per me era importante giocare la Champions League. Napoli è il luogo in cui ha giocato Maradona e avevano appena vinto lo Scudetto. Ero piuttosto combattuto, ma ho parlato con il club, con l'allenatore, con la mia famiglia e abbiamo deciso insieme di restare al Lens. Non ho rimpianti, sono felice di proseguire il mio viaggio. Bisogna andar via al momento giusto".

18:00

Napoli, il consigliere Simeone: "Nessun problema al Maradona dopo il terremoto"

Le parole del consigliere comunale di Napoli Nino Simeone a Radio Punto Nuovo: "Stamattina c'è sopralluogo al Maradona dopo le scosse degli ultimi giorni. L'impianto non presenta nessun problema, quindi ne siamo contenti e siamo pronti per tutto. L'invito ai tifosi è di non farsi prendere dal panico in caso di nuovo evento sismico durante l'evento. Siamo convinti però che questa sera soltanto lo spettacolo sportivo sarà protagonista. Napoli sta offrendo il meglio di sé, come piazza e come città. Siamo orgogliosi di quanto stiamo vivendo quest'oggi e negli ultimi mesi".

17:30

Lindstrom convocato dalla Danimarca

Jasper Lindstrom è stato convocato dalla nazionale danese per le gare di qualificazione ai prossimi Europei contro San Marino e Kazakistan. Insieme a lui tra i giocatori di Serie A ci saranno Kjaer del Milan e Kristiansen del Bologna.

17:15

Tebas: "Florentino Perez è intoccabile"

Nel giorno di Napoli-Real Madrid, si è scatenato lo scandalo legato alla corruzione degli arbitri dopo le parole di Villarejo. Sulla questione è intervenuto Tebas ai microfoni di Marca: "Villarejo dice due cose, che Florentino ha corrotto gli arbitri e che è intoccabile. Per la prima, se ha qualcosa, lo dimostri. Villarejo parla molto, conosciamo sia la sua mente che le sue tattiche. Però la seconda parte, in cui dice che Florentino è intoccabile, propendo per credergli. Non è che lo dica Villarejo, è un fatto oggettivo"

16:45

Di Lorenzo come Maradona: fascia, tricolore e Real

Giovanni Di Lorenzo sarà, dopo Maradona nel 1987 in Coppa dei Campioni, il secondo capitano del Napoli ad affrontare il Real Madrid indossando il tricolore sul petto.

16:30

"Sarò con te" accende le vie di Napoli: suona un tifoso speciale

Folclore e attesa per le vie del centro aspettando Napoli-Real Madrid. Abdul a via Roma con la maglia azzurra dello Scudetto: è già magia Champions in città.

16:15

Napoli deserta, tutti in viaggio verso il Maradona

Via Chiaia è pressoché deserta. Non c'è traccia dei tifosi di Napoli e Real Madrid a dimostrazione che a poco meno di cinque ore dal fischio d'inizio del match di Champions League l'intera città è già in clima partita. Segnalate code in direzione dello stadio Maradona. Il lungo conto alla rovescia per la supersfida è già iniziato. Aggiornamenti live su CorrieredelloSport.it.