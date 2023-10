Moviola Napoli-Real Madrid, il rigore è giusto: cosa dice il regolamento

Giusto il penalty assegnato al Napoli nella sfida di Champions contro il Real Madrid. Corretta l'OFR chiamata da Brisard al collegsa Turpin, al quale era sfuggito completamente il tocco con il braccio sinistro di Nacho su incursione di Osimhen. Il fatto che il pallone colpisca prima un'altra parte del corpo (il piede destro) non conta nel momento in cui le braccia sono in posizione poco consona (non è braccio d'appoggio), larghe, che rendono il corpo "innaturalmente più grande". Dal dischetto, poi, Zielinski non ha sbagliato consentendo al Napoli di pareggiare il conto contro le merengues.