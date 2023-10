La frecciata di Capello al Napoli in diretta tv: "Non mi spiego una cosa"

La sconfitta del Napoli contro il Real Madrid è stata analizzata da Fabio Capello negli studi Sky. Un'analisi lucida che non ha risparmiato qualche critica alla squadra di Garcia: "Ho visto un Napoli troppo lento capace solo di fare passaggi lenti. Bellingham ha fatto vedere quanto vale, è un giocatore completo come ha detto Ancelotti. Per me è immarcabile sempre, non solo stasera, perché ha tutto: palleggio, conclusione e velocità", ha detto l'ex allenatore.