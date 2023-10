Garcia e il commento sul rigore dopo Napoli-Real: "C'è anche un fallo su Olivera"

NAPOLI - Rudi Garcia e Mattia Politano commentano il match di Champions League che il Napoli ha perso per 3-2 con il Real Madrid, nella seconda giornata del gruppo C.

Sul gol di Bellingham, quando è mancata la pressione giusta da parte della difesa del Napoli, Garcia dice: "Il gol fa parte di un momento in cui abbiamo poco protetto l’asse della squadra dovevamo coprire con i centrocampisti l’interno e portare il gioco sulle fasce. Perdiamo un duello con sfortuna perché la palla passa tra le gambe di Ostigard che ha fatto una buona gara. È un atteggiamento sbagliato di squadra perché dovevamo essere ing mando di ricompattassi. I momenti della gara vanno capiti un po’ di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo".

Rudi Garcia commenta la sostituzione di Politano, apparso tra i migliori del Napoli: "L’ho trovato stanco, lo era già alla fine del primo tempo. Camavinga era ammonito ed Elmas avrebbe potuto puntarlo quando è entrato. In panchina abbiamo freschezza e qualità. Oggi era la quarta partita in 9 giorni".

Ai microfoni di Sky arriva anche Rudi Garcia, allenatore del Napoli: "Non penso sia un risultato giusto, il pareggio sarebbe stato più giusto. Ci sono cose che mi sono piaciute, abbiamo giocato alla pari con una grande squadra. Non è un problema il primo gol, i ragazzi devono sapere che si può anche sbagliare. Non mi è invece piaciuto come ci siamo aperti dopo l'1-1. Poi abbiamo preso il secondo gol. Mi è piaciuto come siamo rientrati nel secondo tempo quando abbiamo ritrovato un Napoli aggressivo e che poteva vincerla. Poi ci sono stati due episodi, c'è un rigore per noi, ma anche un fallo su Olivera, forse di Rudiger, e secondo me le cose si pareggiano, parliamo solo dell'attitudine della mia squadra ed è stata buona, anche chi è entrato ha portato freschezza per cercare di pareggiarla. Sono deluso dal risultato, ma contento per la performance. Ostigard ha fatto una buona gara e un gol. C'è stato un atteggiamento sbagliato di squadra, sull'1-1 bisognava ricompattarsi, i momenti della gara forse vanno capiti di più dai nostri giocatori e dai leader sul campo".

L'ala del Napoli, Matteo Politano, si presenta ai microfoni di Sky: "Dopo una bella partenza, abbiamo avuto 10 minuti di black-out. Poi penso che nel secondo tempo, abbiamo dominato la partita. Per questo c'è tanta amarezza. Potevamo sicuramente fare meglio sotto posto, ma il Real Madrid è una grande squadra e abbiamo giocato al loro stesso livello".

Dopo due giornate il Real Madrid è in testa a punteggio pieno (6 punti) nel gruppo C, Napoli e Braga sono appaiate a 3 punti (con identico score per quanto riguarda gol fatti e differenza reti), Union Berlino ultima a zero.

Napoli-Real Madrid 2-3, tabellino e statistiche

