Natan, che impatto col Real Madrid: tutte le statistiche premiano il brasiliano

I numeri premiano Natan contro il Real Madrid . Il difensore del Napoli scelto come erede di Kim era all'esordio assoluto in Champions League e non ha demeritato contro Vinicius e compagni . Ottimo impatto per lui (ha propiziato il gol di Ostigard mandando il pallone sulla traversa da corner di Kvara) confermato dai dati Sofascore.

Tutte le statistiche esaltano la partita di Natan

Il sito specializzato fa sapere che Natan è stato primo in diverse classifiche legate alla partita. Intanto non ha subito nessun dribbling, grande merito avendo affrontato avversari rapidi e molto tecnici. Poi è stato primo per tocchi (70), palle lunghe (4), tiri bloccati (5) e si è saputo far apprezzare anche nei lanci lunghi (4) e, ancora, per aver vinto l'80% dei duelli, più di tutti.