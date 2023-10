Napoli, chi sono i giocatori che hanno giocato meno di Lindstrom

Cento minuti in campo per Jesper Lindstrom con la maglia del Napoli . Pochi per un giocatore pagato in estate 25 milioni che ha scelto Napoli nonostante l'interesse del Liverpool perché convinto di poter giocare con una certa continuità. Per ora neppure un minuto in Champions League tra Braga e Real Madrid e una sola partita da titolare sabato scorso a Lecce.

L'elenco dei calciatori del Napoli che stanno giocando poco

Ma Lindstrom non è l'unico a reclamare spazio. Alle sue spalle ci sono diversi calciatori che hanno giocato addirittura meno, uno di questi è a sorpresa Simeone che lo scorso anno ha segnato nove gol. Per l'argentino appena 98' in campo. Appena sette per Gaetano, autore di un gol a Lecce, e uno solo per Zerbin entrato all'89' a Genova (il calcolo si intende escluso il recupero). Nessuna presenza, tra gli altri, per Zanoli, Demme (ormai ai margini del progetto) e Gollini che è out da inizio stagione.