Spalletti, Napoli e Instagram: il dettaglio che non è passato inosservato

Spalletti non segue più il Napoli su Instagram: tifosi divisi

Dal trionfo nella Serie A 2022/2023 alle polemiche relative alla risoluzione del contratto con la società con cui ha vinto il suo primo scudetto, il terzo per la società partenopea: Spalletti-Napoli, nuovo capitolo di un rapporto che è giunto al termine. Sui social, la scelta di Spalletti non è passata inoservata scatenando un dibattito tra chi non ha dato peso alla vicenda e chi, invece, non ha gradito il gesto.