Napoli, De Laurentiis può ancora sterzare: c'è Conte libero

Il lato peggiore della disastrosa sconfitta patita dal Napoli al Maradona contro la Fiorentina non sta soltanto nel punteggio finale. Sta nella sorda incapacità dei Campioni d'Italia di reagire al dominio dei viola che, a tratti, hanno maramaldeggiato scavando solchi enormi nelle antiche certezze spallettiane, ora perdute. Massimo è il rispetto umano e professionale per Garcia, altrettanto massimo è l'allarme da campane a martello per l'involuzione del gioco dei partenopei , sino al maggio scorso scintillante, ora scadente. Se un indizio (Lazio) è un indizio, due indizi (Lazio e Real) sono due indizi e tre indizi (Lazio, Real, Fiorentina) sono una prova, non è solo questione dei 6 punti in meno accusati dopo otto giornate.

Smontato il giocatolo di Spalletti

Un giorno o l'altro, il successore di Spalletti spiegherà perché in meno di due mesi abbia smontato il giocattolo perfetto costruito dal predecessore e l'abbia rimontato male, anzi malissimo. Intanto, Osimhen, Kvaratskhelia e adesso Politano sono finiti nel gorgo delle sostituzioni sbagliate e si capisce che siano leggermente irritati, dove l'avverbio è riduttivo: contro i viola, Politano fuori e dentro Cajuste, ancora pesce fuor d'acqua; fuori Osimhen, il superbomber, l'uomo da 200 milioni a piede; fuori Lobotka il faro e pure Zielinski per inserire Simeone, Gaetano e Lindstrom mentre Raspadori deve fare il rifinitore. Roba che, se uno si mette a tavolino e pensa al modo per sfasciare la squadra che incantava il mondo, non riesce a fare di meglio. Le cronache napoletane riferiscono di un De Laurentiis imbufalito. Ora c'è la sosta. Il presidente può ancora sterzare: in fondo, la zona Champions è a soli 4 punti e in Champions, nel girone C solo il Real è a punteggio pieno. Tempo per riflettere ce n'è. E c'è anche Conte libero. What else?