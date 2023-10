Diretta Napoli-Fiorentina 0-1: Brekalo gol al 7'

NAPOLI - L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Napoli e Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto posto.

Primo lampo della partita: da un calcio di punizione di Bonaventura nasce un'occasione per la Fiorentina. Spettacolare rovesciata di Martinez Quarta, respinta da Osimhen a due passi dalla linea di porta.

Fiorentina in vantaggio: Martinez Quarta colpisce il palo, Brekalo si avventa sul pallone e infila Meret sotto le gambe con un diagonale ravvicinato di sinistro.

La Fiorentina controlla bene la reazione del Napoli che non riesce a farsi pericoloso dalle parti di Terracciano.

Azione offensiva del Napoli: batti e ribatti, Osimhen segna, ma l'arbitro La Penna annulla per fuorigioco di Olivera (autore dell'assist) su segnalazione del guardalinee. Il Var Massimiliano Irrati conferma l'offside.

Risentimento alla coscia destra per Anguissa, che lascia il posto a Raspadori. Prima sostituzione del match.

20:45

Fischio d'inizio al Maradona

L'arbitro Federico La Penna dà inizio al match tra Napoli e Fiorentina: sono i padroni di casa a toccare il primo pallone.

20:32

Meluso: "Contenti di Garcia"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, a Dazn: “L’inizio del campionato è servito per rodare la squadra con i nuovi concetti del nuovo allenatore. Ci sono nuove dinamiche, è una nuova annata. Sotto il profilo dei risultati abbiamo avuto delle battute d’arresto e qualche incidente di percorso nelle dinamiche di gioco, ma siamo contenti del percorso con Garcia. Tutti i componenti della rosa hanno la possibilità di esprimersi bene. Garcia e il suo staff mettono tutti sullo stesso livello. Il fatto che Natan e Ostigard hanno fatto bene non ci sorprende perché sono parte integrante di una rosa competitiva. Italiano? Con lui ho passato un anno fantastico allo Spezia conquistando una salvezza che valeva come uno scudetto. Italiano e Garcia hanno dei punti di contatto nel loro modo di lavorare, ma stasera, ovviamente, faccio il tifo per Garcia (ride, ndr)”.

20:25

Barone: "Partita spartiacque"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a Dazn: “Può essere una partita spartiacque, che può definire le gerarchie in classifica nelle zone alte di cui vogliamo far parte. Siamo felici del nostro gioco, pressiamo alti, i duelli individuali sono determinanti per noi. Che giochi Nzola, Brekalo o Beltran fa poca differenza. Contiamo su tutti, contiamo su di lui. L’investimento di Rocco Commisso sulla Fiorentina e sul territorio è importante. Ci auguriamo che tutti possano seguire la nostra linea sul Viola Park. Saranno presenti Ceferin, Abodi, Gravina, ma è importante pensare alla partita di questa sera”.

20:20

Le parole di Simeone

Giovanni Simeone del Napoli parla a Dazn prima della partita: “Come faccio a trovare le giuste motivazioni? Mi basta pensare dove sono, cosa rappresento, la maglia che indosso, che è così importante. Vorrei giocare di più, ma devo continuare su questa strada. Osimhen e Kvara stanno molto bene, ma so che il mio momento arriverà. Nico Gonzalez è un grande calciatore, ha uno stacco e un timing di stacco molto importante, salta prima degli altri e questo lo rende molto più forte rispetto agli altri. Cerca la palla con una cattiveria che pochi hanno, dobbiamo limitarlo. Lui è più forte di me di testa, ma vediamo oggi”.

20:15

Rudi Garcia parla con Burdisso

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, chiacchiera amichevolmente con Nicolas Burdisso, ex difensore di Roma e Inter, ora direttore tecnico della Fiorentina. Garcia ha allenato Burdisso per 6 mesi ai tempi della sua prima stagione sulla panchina della Roma.

20:12

Arthur e il duello a centrocampo

Arthur della Fiorentina parla a Dazn nel pre partita: “Zielinski è un giocatore molto forte, ma non solo lui. Il Napoli ha una squadra molto forte, un centrocampo che sa palleggiare e che ama palleggiare. Davanti ha calciatori velocissimi, che possono farci male. Dobbiamo entrare con l’atteggiamento giusto. Entrambe le squadre hanno un centrocampo tecnico, cui piace gestire la partita. Non so se il Napoli o la Fiorentina abbiano il centrocampo più tecnico”.

20:05

Squadre in campo per il riscaldamento

Titolari e riserve di Napoli e Fiorentina stanno effettuando il riscaldamento sul terreno del Maradona.

19:55

Sono entrati i portieri

I portieri delle due squadre sono entrati in campo per il riscaldamento. Tra poco arriveranno tutti gli altri giocatori.

19:50

I giocatori in panchina di Napoli e Fiorentina

La panchina del Napoli: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D'Avino, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

La panchina della Fiorentina: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Nico Gonzalez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Kouame.

19:43

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano.

19:40

Squadre reduci dalle coppe

Napoli e Fiorentina vengono dagli impegni europei infrasettimanali: i partenopei hanno perso 3-2 in casa, martedì scorso, contro il Real Madrid in Champions mentre i viola hanno pareggiato 2-2 con il Ferencvaros, giovedì al Franchi, in Conference League.

19:30

Napoli-Fiorentina, cresce l'attesa

Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Fiorentina. Fischio d'inizio in programma alle 20:45

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli