Napoli, ipotesi clamorosa: potrebbe non andare in Arabia per la Supercoppa!

Mentre la Lega, come richiesto dagli organizzatori, ha individuato le nuove date per la Supercoppa - 21-25 gennaio, invece che 4-8 -, De Laurentiis continua a mettersi di traverso: vuole che la competizione si disputi in Italia e non in Arabia Saudita . In merito al numero uno partenopeo, la sua posizione non è una novità, ma la contrarietà sarebbe stata acuita dallo slittamento. Ieri, inoltre, durante l’assemblea che ha seguito il consiglio, De Laurentiis ha sollevato anche un’altra questione: la sicurezza in Medio Oriente , con riferimento ai fatti avvenuti in Israele. Tutto da interpretare, invece, anche se esiste il sospetto che dietro ci sia una volontà polemica , il fatto che, dagli altoparlanti del Maradona, si sia cominciato a sentire “O Sole Mio”, al posto del consueto inno della Serie A.

L'ipotesi clamorosa: il Napoli non va a Gedda?

Ad ogni modo secondo quanto fatto trapelare da via Rosellini, non esistono margini per non andare in Arabia Saudita. Con il cambio del format e l’allargamento a quattro partecipanti, l’accordo raggiunto lo scorso marzo prevede che quattro delle prossime sei Supercoppe si disputino in Asia: questa e la prossima, poi uno stacco di due anni e di nuovo due edizioni in terra saudita. Significa allora che, clamorosamente, il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda? Al momento, nulla si può escludere. In ogni caso, in via Rosellini sono già preparati: nel caso, la squadra partenopea verrà sostituita dal Milan. I rossoneri hanno già dato la propria disponibilità. Sulla posizione di Inter e Lazio, invece, non ci sono dubbi: sono favorevoli alla trasferta. Prova ne sia che Marotta e Lotito fanno parte del consiglio di Lega, che, come premesso, ieri ha scelto le nuove date: verranno ufficializzate una volta svolto un sopralluogo a Gedda.