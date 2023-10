Napoli, ansia Osimhen: costretto al cambio contro l'Arabia Saudita

Napoli, le condizioni di Osimhen

L'attaccante ha giocato 60 minuti prima di abbandonare il terreno di gioco per una botta. Osimhen è comunque uscito sulle sue gambe e le sue condizioni non sembrano preoccupare in vista del ritorno in campo con il Napoli.

Arabia Saudita, primo risultato positivo per Mancini

L'ex ct della Nazionale è riuscito ad ottenere un pareggio per 2-2 in exstremis. Dopo essere passata in vantaggio con il gol di Alfaraj, l'Arabia Saudita aveva subito la rimonta della Nigeria firmata dall'autogol di Alamri e dalla rete di Iheanacho. Dopo ben 10 minuti di recupero è però arrivato il definitivo pareggio di Kanno. Dopo due sconfitte, Mancini ottiene così il primo risultato positivo della sua gestione.