Napoli in ansia per Osimhen dopo l'infortunio: le ultime novità

Ore di ansia per Victor Osimhen . L'attaccante del Napoli è uscito al 14esimo minuto per un infortunio durante l'amichevole contro l'Arabia Saudita mentre giocava con la Nigeria . Anche il ct della nazionale africana aveva rivelato di essere preoccupato ( clicca QUI per leggere le parole complete ). Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti sulla vicenda.

Il Napoli in ansia per Osimhen

L'attaccante del Napoli ha effettuato la risonanza magnetica in Portogallo, dove si trova la nazionale per una serie di amichevoli. I risultati non si sapranno prima di domani, ma l'infortunio potrebbe coinvolgere un tendine del ginocchio. L'allenatore della selezione nigeriana Pereiro, in un video pubblicato dalla federazione sui social, ha rivelato: "Secondo me non abbiamo bisogno di schiarare Osimhen, qualunque sia il risultato della risonanza magnetica".