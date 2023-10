Gran giorno per Kvaratskhelia: si è sposato in Georgia con la sua Nitsa

Il gran giorno è arrivato. in Georgia si è svolta la cerimonia in chiesa per Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la gara contro Cipro, vinta dalla sua nazionale, l'attaccante del Napoli - divenuto anche una mascotte in patria - ha vissuto una giornata molto importante e dal profondo significato con sua moglie, Nitsa Tavadze, come lui georgiana, studentessa di medicina a Tbilisi, la capitale del loro paese.