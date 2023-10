Kvaratskhelia e l'esultanza in stile Calaiò è subito virale

La Georgia batte Cipro (4-0) nella gara valida per la qualificazione a Euro 2024. Un successo roboante, aperto dalla rete di Kiteishvili all’inizio della seconda frazione di gioco. Poi è salito in cattedra l'attaccante del Napoli Kvaratskhelia, che segna grazie all'imbucata di Chakvetadze, finalizzando con un tocco di punta. Prima di uscire a pochi minuti dal 45', Kvara ha anche fornito un assist per la rete del 3-0. Ma quello che è saltato all'occhio è stata l'esultanza del georgiano, che ha imitato un arciere, in stile Emanuele Calaiò, bomber storico del Napoli, che era solito esultare così.