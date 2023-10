Rosella Sensi sull’addio di Spalletti al Napoli: “È stato furbo”

"Spalletti è stato furbo, ha capito che non poteva ripetersi". Parla così Rosella Sensi commentando l'addio al Napoli dell'attuale ct dell'Italia. L'ex presidente della Roma è intervenuta a Kiss Kiss Napoli e ha elogiato il lavoro svolto dall'ex tecnico giallorosso: "Ha fatto un capolavoro insieme alla società, il presidente e l’allenatore hanno lavorato insieme per ottenere un grande risultato. Vincere in piazze come Roma e Napoli è difficilissimo e ora ripetersi potrebbe essere molto difficile".